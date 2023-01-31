Три пермяка угнали и подожгли «девятку» в Удмуртии

Фото: ГУ МВД по Удмуртской республике

Трех жителей Пермского края подозревают в угоне и поджоге машины в городе Можга. Об этом сообщили в ГУ МВД по Удмуртской республике.

Одному из обвиняемых 30 лет, второму — 22 и третьему — 21. Они выпили и решили угнать припаркованный во дворе дома ВАЗ-21093. Машину обвиняемые остановили около кладбища, после чего облили бензином и подожгли.

Оказалось, что ранее эта троица уже пыталась угнать чужой автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Одного из подозреваемых заключили под стражу, а остальных отпустили под подписку о невыезде.

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