В Прикамье мужчина угнал машину, избив и вытолкнув владельца из салона

Фото: Архив "КП"

В Нытвенском городском округе местная жительница увидела во дворе своего дома драку между двумя мужчина. Закончилась она тем, что один угнал у другого машину и скрылся в неизвестном направлении. Жительница, ставшая свидетельницей случившегося, позвонила в полицию.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщают, что угонщиком был 34-летний ранее неоднократно судимый житель Краснокамска. Во дворе он начал приставать к мужчине с просьбой покатать его.

Получив отказ, злоумышленник не успокоился, сел в машину и попытался завести ее. Тогда между мужчинами началась драка. Владелец авто получил несколько ударов в лицо. После этого угонщик вытолкнул его из салона, а сам уехал.

Сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль около местного бара. В этом же баре задержали злоумышленника. Сейчас он находится под стражей. Следствие продолжается.

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