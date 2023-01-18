В Перми суд признал законным увольнение преподавателя ВШЭ за критику спецоперации

Фото: perm.hse.ru

Мотовилихинский районный суд 17 января признал законным увольнение доцента кафедры гуманитарных дисциплин Динары Гагариной из пермского филиала ВШЭ.

Напомним, что преподавателя вуза уволили за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Динара Гагарина публиковала в социальных сетях посты с критикой специальной военной операции, содержащие ненормативную лексику.

До этого в ноябре прошлого года Динару Гагарину отстранили от руководства магистерской программой. Сейчас ее уволили со всех должностей, которые она занимала в вузе.

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