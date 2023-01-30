Для отправки грузов в ЛНР требуются канцтовары и помощники

Фото: Ксения Котова/ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой всегда готовы протянуть руки помощи. Вот и когда началась спецоперация на Украине, они не остались в стороне. Как рассказала руководитель поискового отряда Ксения Котова, на данный момент функционирует центральный склад гуманитарной помощи для отправки гуманитарного груза на передовую нашим военнослужащим и мирным жителям ЛНР.

- Для оптимизации работы нам очень нужны скотч (малярный, упаковочный прозрачный), диспенсеры для скотча, перчатки, маркеры, коробки, мешки, ножницы и канцелярские ножи, - отметила Ксения. Кроме того, волонтерам требует помощь для разбора гуманитарной помощи – 30 и 31 января, так как 1 февраля планируется отправка груза адресатам. Адрес склада: г. Пермь, улица Крупской, 5. Всех желающих просят предварительно звонить Ксении Котовой. С собой желательно брать перчатки, ножницы, скотч и мешки.

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