Пермским волонтерам нужна помощь по изготовлению блиндажных свечей для бойцов

Фото: скриншот видео со страницы Ксении Котовой/ВКонтакте.

С ноября прошлого года в Пермском крае стали делать самодельные блиндажные свечи. Как рассказала советник президента благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» Ксения Котова, сегодня их делают во многих районах Пермского края, а также – во многих регионах страны. Технология простая – в жестяную банку (из-под горошка, кукурузы, оливков, консервы, тушенки или детского питания) вставляется скрученная лента гофрированного картона, которая потом заливается парафином. Все.

- Кто придумал технологию?

- Наши предки использовали их еще в Великую Отечественную войну, - рассказала Ксения.

- Как долго она горит?

- От двух до восьми часов. Свечка не коптит. На ней можно разогреть пищу, согреть руки, подсушить мокрую одежду. Сейчас, в период холодов, такие свечи необходимы нашим бойцам. Мы уже отправили в ЛНР около 10 тысяч свечей.

На неделю уходит до 300 килограммов парафина. Как рассказала Ксения, его изготавливают в Краснокамске. И этот парафин хорошего качества – он не дает копоти, свечка легко тушится.

Только в январе благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» отправил в зону спецоперации шесть грузов. Как рассказала Ксения, на отправку одной фуры необходимо до 220 тысяч рублей. Откуда берут деньги? Пожертвования жителей и помощь бизнеса.

- Ксения, гуманитарки очень много отправляется на Украину. Некоторые жители задаются вопросом, а доходит ли она до адресатов?

- Доходит. Я нахожусь на связи с командованием наших частей, в том числе, с простыми ребятами, с мобилизованными бойцами. Нередко бывает и такое, что только привезешь груз – его уничтожит противник.

- Что сейчас необходимо военнослужащим?

- Блиндажные свечи и маскировочные сети – готовимся к весне, - чтобы наших мальчиков никто не увидел.

Баночки для изготовления блиндажных свечей (300-1000 мл) можно приносить в Петропавловский собор (г. Пермь, ул. Советская, 1/1). Подробности у матушки Ларисы 8912-782-1237.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru