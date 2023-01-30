Исполняющей обязанности замглавы администрации Перми назначили Ольгу Чеснокову

Фото: администрация Перми

Исполнять обязанности заместителя главы администрации Перми с 1 февраля будет Ольга Чеснокова. Об этом сообщили в мэрии.

Ольга Чеснокова является начальником департамента экономики и промышленной политики администрации Перми. В мэрии работает с 1999 года.

На новой должности Ольга Чеснокова сменит Виктора Агеева. Он был замглавы администрации с 2010 года, а теперь займет должность советника главы Перми.

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