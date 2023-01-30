С 1 февраля должность советника главы Перми займет Виктор Агеев

Фото: globalperm.ru

С 1 февраля Виктор Агеев переходит на должность советника главы Перми, сообщили в мэрии. До этого он был первым заместителем главы администрации города.

Виктор Агеев работает в мэрии с 2010 года. Он занимал разные должности, курировал бюджетную сферу, имущественные отношения и другие вопросы. С того времени у него только один раз был полугодовой перерыв в работе в мэрии. В январе 2017 года его назначили зампредседателя правительства Пермского края, министра экономического развития и инвестиций, но в июле того же года он вернулся и стал первым замглавы администрации Перми.

Освободившуюся должность может занять Владимир Радченко, замруководителя Агентства инвестиционного развития Пермского края.

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