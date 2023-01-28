В Прикамье на трассе Полазна — Чусовой при столкновении легковушек пострадали 4 человека

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 28 января на трассе Полазна — Чусовой произошла авария. Столкнулись две иномарки, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло около 09:15 на 38-м километре автодороги. По предварительным данным Skoda Fabia выехала на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen Polo.

Погибших нет. Сотрудники МВД уточняют, что пострадали четыре человека. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Тюменской области, одним из участников которого стал водитель фуры из Перми.

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