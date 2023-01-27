Пермяк-водитель большегруза стал участником смертельного ДТП

Nissan Teana мчалась по встречной полосе и влетела под фуру. Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Пермяк – водитель фуры Scania стал участником смертельного ДТП в Тюменской области. Авария произошла накануне вечером на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Прямо навстречу фуре, которой управлял 55-летний пермяк, со встречной полосы вылетела легковушка Nissan Teana.

Судя по фото, которые опубликовали с места аварии сотрудники ГИБДД, легковушка на полном ходу влетела под большегруз, от удара ее замяло так, что от машины осталась в буквальном смысле лишь половина.

- Столкновение большегруза и легкового автомобиля произошло 26 января в 20.10 на в Уватском районе Тюменской области, - сообщили в ГИБДД. - Обстоятельства ДТП сейчас выясняются, но уже установлено, что женщина - водитель Nissan за прошедший год 10 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима.

В иномарке погибли две девушки. Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Управляла автомобилем 29-летняя жительница города Надыма. Любительница быстрой езды стала первой жертвой этой страшной аварии. На пассажирском сидении в салоне ее иномарки находилась и 25-летняя девушка. Она родом из Тюмени. Пассажирка тоже скончалась на месте ДТП от травм, несовместимых с жизнью.

Пермяк - водитель Scania в лобовом столкновении не пострадал. Он работает в пермской транспортной компании, которая перевозит грузы автопоездами по России и странам СНГ. Компания работает с 2009 года, в ее автопарке более 100 единиц транспорта.

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