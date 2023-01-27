На выходных в Прикамье похолодает до -21 градуса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» сообщили о похолодании в Пермском крае на выходных.

В субботу, 28 января, пройдет снег. Значительного снижения температуры еще не ожидается. Ночью и днем она составит -4…-9 градусов. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 29 января, местами пройдет снег. Ночью похолодает до -11…-16 градусов. При прояснениях столбик термометра может опуститься до -21 градуса. Днем будет -6…-11. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду.

Ранее мы сообщали о возвращении снегопадов в Пермский край. Высота снежного покрова за два дня может может достигнуть 15 мм.

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