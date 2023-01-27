В Пермский край возвращаются снегопады

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Сильные снегопады ожидаются по всему Пермскому краю. Об этом сообщает доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

26 января снегопад успел пройти только в Чердыни, где за сутки выпало 6 мм осадков. На остальных территориях малоснежный период закончится 27 января. Снегопад ожидается повсеместно. Исключением могут стать самые северные и самые южные районы края.

За 27 января количество осадков в Перми составит 5-6 мм. Снегопад продолжится в субботу, 28 января, после чего показатель может вырасти до 8-9 мм. На востоке региона снега выпадет больше всего — до 15 мм. В результате высота снежного покрова вернется к значениям первой половины января.

Отмечается, что 26 января стало самым теплым днем с начала месяца. Теплее всего было на северо-западе в Гайнах. Там столбик термометра поднялся до -1,7 градусов. Теплая погода сохранится и дальше. В Перми потеплеет до -2…-3 градусов.

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