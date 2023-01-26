В Перми из-за сильного ветра разрушилась скульптура «300 П», которая победила в Кубке России «Зимний вернисаж

Фото: Мой город - Пермь/ВКонтакте

Утром 26 января в паблике Мой город Пермь появилась фотография разрушенной скульптуры «300 П», которая победила в Кубке России «Зимний вернисаж» в этом году. Пермяки стали гадать, что же могло случиться с композицией, одни полагали, что ее могли разрушить вандалы, другие, что она просто-напросто растаяла. Правы оказались те, кто грешил на матушку природу.

- К нашему большому сожалению, из-за потепления и сильного ветра ледовая скульптура победителей Кубка «Зимний вернисаж» «300 П» разрушилась и не подлежит восстановлению, принято решение о ее демонтаже. Красота ледяных скульптур – хрупкая и недолговечная, в этом основная особенность этого материала, а работа ледовых скульпторов сродни работе ювелиров. Именно скульптура победителей была одной из самых технически сложных, из-за этого и самой хрупкой», - сообщили департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми.

А вот так скульптура выглядела еще вчера.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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