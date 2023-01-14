В Кубке России «Зимний вернисаж» победили скульпторы из Рязани, создавшие композицию «300 П»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми подвели итоги Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В этом году он посвящался 300-летию Перми и проводился в особом статусе Турнира чемпионов на приз Главы Перми Алексея Дёмкина.

- Дягилевские сезоны на кольцах Сатурна, 300 букв «П», космический корабль «Восход-2», книга «Мудрость времен» – такие необычные ассоциации, связанные с нашим городом, воплотили в ледовых скульптурах участники «Зимнего вернисажа», - отметил глава Перми Алексей Дёмкин. – Чтобы поучаствовать в нем и поздравить Пермь с юбилеем, в нашем городе собрались лучшие скульпторы со всей России и победители Кубков разных лет.

"Мудрость времен" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти неделю скульпторы резали лед и создавали свои ледовые шедевры, а 13 января они представили работы на суд жюри. В итоге главный приз – хрустальный Кубок Главы города – получили Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани. Своей композиции они дали символичное название «300 П».

"Мудрость времен" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Лед - это особенный материал, и в работе с ним есть много интересных нюансов, - сказал на церемонии награждения в Пермской Арт-резиденции Юрий Мистрюков.

"Далекая земля" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы с братом учились ледовому искусству на Урале, много работали с вашим льдом, поэтому нам вдвойне приятно демонстрировать наши работы именно в Перми. Конечно, качество работы скульптора зависит от качества льда, он может быть разным.

"Далекая земля" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы очень любим лед за его прозрачность, а также за недолговременность. На наших глазах шедевральная скульптура может растаять, это делает ее более ценной для зрителя.

«Город на Каме» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что в итоге получилось у победителей, а также у других участников «Зимнего вернисажа» можно оценить уже сейчас. С 14 января выставка под открытым небом открыта для всех желающих. Она расположена на эспланаде возле памятника «Героям фронта и тыла».

«Город на Каме» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Специальный приз памяти Николая Полукарова председатель Совета скульпторов России «Единение» Алексей Тютнев вручил команде Матвея Ваваева и Кирилла Баталова с их работой «Город на Каме». Приз Арт-резиденции получили Андрей Кошелев и Андрей Молоков со скульптурой «Грезы города».

«Город на Каме» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специальным призом жюри были награждены Анатолий и Василий Аргуновы, авторы работы «Стоп-кадр».

Космический корабль «Восход-2» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Космический корабль «Восход-2» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дягилевские сезоны на кольцах Сатурна Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дягилевские сезоны на кольцах Сатурна Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

300 букв «П» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

300 букв «П» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

300 букв «П» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Грезы города» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Стоп-кадр» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Стоп-кадр» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО