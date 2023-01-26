«Счастье не за горами» перенесли на новое место

Фото: Мой город — Пермь!/«Счастье не за горами» на новом месте

В Перми перенесли знаменитую надпись «Счастье не за горами». Переехала она недалеко — всего на несколько метров левее.

Напомним, что в конце ноября после реконструкции участка набережной «Счастье» вернули на прежнее место. Тогда пермяки возмутились, что арт-объект поставили прямо перед столбом, который портил вид.

Ситуацию прокомментировал глава региона Дмитрий Махонин. Он ответил, что столб перенесут до конца января, однако переносить стали не его, а надпись. В администрации Перми заявили, что перенос проводится незаконно и без согласования с собственником арт-объекта.

Фото: Пермь Активная/перенос арт-объекта с места перед столбом

«Счастье не за горами» начали разбирать 24 января, и теперь оно снова украшает набережную. Сейчас власти говорят, что перенос надписи, а не столба — правильное решение. Перенос фонаря привел бы к нарушению требования по освещению причальной стенки. Теперь надпись разместилась прямо между двумя столбами.

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