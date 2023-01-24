На набережной Перми демонтировали «Счастье не за горами»

Фото: Пермь Активная

В Перми арт-объект «Счастье не за горами» подвергся нападкам. Рабочие 24 января начали разбирать знаменитую надпись.

Только «Счастье» вернулось на набережную после ее обновления, как его снова убрали. Ранее пермяки возмутились, что арт объект поставили прямо перед столбом, который портил вид. Тогда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ответил, что до конца января столб перенесут, однако переносить начали не его, а надпись.

В мэрии Перми прокомментировали перенос «Счастья не за горами» и заявили, что он проводится незаконно, а подрядчик сделал все наоборот без согласования с собственником арт-объекта. На место выехали специалисты Городского центра охраны памятников. Противоправные действия были зафиксированы. Теперь подрядчику придется отвечать за ошибку.

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