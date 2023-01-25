«Т Плюс» привлечет свыше 172 млн рублей средств ФНБ для замены тепломагистрали в Индустриальном районе Перми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» заменит участок магистрального теплопровода на улицах Шахтерская-Танкистов в Индустриальном районе Перми. От надежной работы трубопровода зависит подача тепла и горячей воды для 169,4 тыс. пермяков.

Всего будет переложено 2 км теплосети в однотрубном исчислении, работы планируется выполнить в ходе подготовки к зиме в 2023 году. Для обновления планируется привлечь средства из Фонда национального благосостояния в размере 172,4 млн рублей. Также компания направит на проект 43,1 млн рублей собственных средств.

На месте старого трубопровода будет установлена новая теплосеть диаметром 800 мм в современной ППУ-изоляции со сроком эксплуатации свыше 25 лет, оборудованный системой дистанционного контроля.

Ежегодно «Т Плюс» направляет порядка 2 млрд рублей в модернизацию инфраструктуры, от надежной работы которой зависит подача теплоресурсов максимальному числу клиентов. Среди достигаемых эффектов – снижение числа дефектов на теплосетях, повышение качества услуг теплоснабжения и рост эффективности работы ТЭЦ и малых котельных.

Рост инвестиций в развитие теплосетевого комплекса Перми обеспечен благодаря отнесению города к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.