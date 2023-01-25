Водителя зажало в горящей машине на Восточном обходе в Перми

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

Вечером в среду, 25 января, на Восточном обходе загорелась «Лада Ларгус». Прибывшие пожарные потушили машину, однако без пострадавших не обошлось.

- «Ларгус», сзади врезался в МАЗ - под прицеп влетел, - рассказывает очевидец. - Я ехал в сторону Голованова и видел, что у «Ларгуса» горел капот, а водителя вытаскивали из-за руля, его зажало, вроде.

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

В ближайшее время в МВД сообщат о количестве пострадавших и характере их травм.

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