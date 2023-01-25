В пермской новостройке лифт сорвался в паркинг

Дом, в котором лифт вместо нужного этажа съехал в паркинг, был сдан в 2021 году. Фото предоставлено жильцами.

- Это нормальная ситуация? В нашей новой многоэтажке на Карпинского, 49а грузовой лифт с жильцами внезапно сорвался вниз, затормозив лишь на паркинге? Дом построен буквально пару лет назад. Конкретно с этим лифтом у жильцов постоянно возникают проблемы. Апогей - срыв лифта вниз вечером 24 января, - пожаловались в редакцию «КП» жители высотки в Индустриальном районе.

О ситуации со срывом лифта на Карпинского, 49а, пролетевшего несколько метров вниз и слетевшего в паркинг, так рассказал в чате жильцов мужчина:

- Мы ехали с первого на второй этаж, нажали кнопку, двери закрылись. Лифт тронулся, но в итоге слетел вниз, в паркинг. А при остановке его сильно тряхнуло. После этого на табло появились прочерки на дисплее и лифт начал выдавать оповещение на английском языке. До этого случая я уже неоднократно застревал в нем, причем, именно на втором этаже. Лифт поднимался до второго, а двери на этаже дергались, но открыться не могли. Правда, такого как сегодня, еще ни разу не было. Если бы лифт просто дернулся, я ничего в чате не стал бы писать. Но то, что мы вместо второго этажа оказались на паркинге, это нормально для нового лифта?

Жильцы высотки жалуются, что в часто застревают в грузовом лифте. Фото предоставлено жильцами.

- И мы же тоже недавно ехали на лифте на 9 этаж, а застряли на 11. Было ощущение, что он сильно разогнался и с рывком остановился, даже уши заложило, - вступили в обсуждение другие жильцы.

Чтобы узнать, насколько ситуация может быть небезопасна для жильцов, «КП» обратилась в управляющую компанию, которая обслуживает эту многоэтажку.

- Лифты в доме на Карпинского, 49а обслуживает лицензированная организация, которая устранят неисправности, и по каждому вызову предоставляет нам заключение, - объяснил руководитель ООО УК «Альфа» Николай Степахин. – Ничего страшного с лифтами не случится, у них существует специальная система безопасности и в случае аварийной ситуации у лифта автоматически сработают тормоза. Система безопасности сработает даже при обрыве тросов, и лифт остановится сразу же, проехав вниз не более одного этажа. После ситуации с паркингом специалисты обследовали лифт и устранили ошибку.

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