В Перми временно закроют ледовый городок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В связи с потеплением 26 января ледовый городок «Виват, Пермь!» на эспланаде временно приостановит свою работу. О дате возобновления работы сообщим дополнительно, - сообщили в городской администрации.

Судя по данным сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие два дня дневная температура воздуха в Перми составит - 4 градуса. Далее, в выходные и следующий понедельник, подморозит до -7...-10 градусов, а в середине недели будет снова -4...-5.

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