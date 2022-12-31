25 ярких фото ледового городка на эспланаде в Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на эспланаде открылся главный ледовый городок. В этом году его масштабы и красота впечатляют. Ледяные скульптуры получились сказочно красивые, на них ушло больше 100 кубометров льда. Подчеркивает их и придает еще более праздничную атмосферу утонченная подсветка. Дети уже вовсю испытываю ледяные горки разной высоты.

В городской администрации рассказали, что в новогоднюю ночь мероприятий у главной елки не будет. Городок открыт для посетителей с 23:30 до 03:00. В это время будет играть легкая музыка, на экранах покажут новогодние поздравления. А вот ледовые горки в новогоднюю ночь работать не будут. Городок будет работать каждый день. В выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00, в будни – с 12:00 до 22:00.

Фотограф «Комсомолки» прогулялся по ледовому городку. Показываем, что там построили.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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