Глава региона Дмитрий Махонин озвучил задачи нового главы минстроя Прикамья

Фото: правительство Пермского края

На заседании правительства Пермского края 25 января глава региона Дмитрий Махонин представил нового министра строительства Артема Габдрахманова и обозначил его главные задачи.

Главным направлением работы Дмитрий Махонин назвал увеличение объемов жилищного строительства. Также одним из важнейших вопросов остается расселение ветхого жилья. Набранные сейчас темпы работы нужно поддерживать и по возможности наращивать. Еще одним направлением работы станет адресная инвестиционная программа.

Напомним, что Артем Габдрахманов занял пост исполняющего обязанности министра строительства Пермского края 23 января. С 2021 года он был главным архитектором Пермского края. В то же время занимал пост замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона. Ранее Артем Габдрахманов также был руководителем ГКУ «Институт регионального и городского планирования».

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