Новый министр строительства Прикамья вступил в должность с 23 января

Фото: правительство Пермского края

С 23 января 2023 года Артем Габдрахманов занял пост и. о. министра строительства Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее министром строительства был Андрей Колмогоров. Он ушел в отставку 20 января этого года. Краевое министерство он возглавлял с 2019 года.

Напомним, что Артем Габдрахманов с 2021 года был главным архитектором Пермского края. В то же время он занимал пост замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона. Ранее он также был руководителем ГКУ «Институт регионального и городского планирования».

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