Компания Nordwind Airlines может запустить прямые рейсы из Перми в Узбекистан

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авиакомпания Nordwind Airlines запросила у Росавиации допуски на выполнение прямых рейсов из Перми в два города Узбекистана — Фергану и Самарканд. Информация об этом размещена на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

По обоим направлениям авиакомпания планирует летать трижды в неделю, однако в Фергану в летний период 2023 года, а в Самарканд — в зимний период 2023-24 годов.

На сегодняшний день авиакомпании не имеют допуска по этим направлениям.

Ранее мы сообщали, что возобновились рейсы Пермь — Анталья. Их выполняет турецкая авиакомпания.

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