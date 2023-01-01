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НовостиОбщество1 января 2023 8:12

Рейсы Пермь — Анталья возобновляются

Пока в расписании пермского аэропорта запланировано три перелета
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

В расписании Большого Савино вновь появились рейсы в самый известный и посещаемый турецкий курорт Анталью. Пока из пермского аэропорта запланировано три перелета – 3 и 13 января и 5 февраля. Осуществлять рейсы будет турецкая авиакомпания Southwind Airlines.

Авиаперевозчик Turkish Airlines пока не возобновил полетную программу. Ранее предполагалось, что обе авиакомпании будут выполнять перелеты зимой, но в декабре рейсы из расписания исчезли.

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