Рейсы Пермь — Анталья возобновляются

В расписании Большого Савино вновь появились рейсы в самый известный и посещаемый турецкий курорт Анталью. Пока из пермского аэропорта запланировано три перелета – 3 и 13 января и 5 февраля. Осуществлять рейсы будет турецкая авиакомпания Southwind Airlines.

Авиаперевозчик Turkish Airlines пока не возобновил полетную программу. Ранее предполагалось, что обе авиакомпании будут выполнять перелеты зимой, но в декабре рейсы из расписания исчезли.

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