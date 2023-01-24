В память о погибших при стрельбе в пермском университете установили крест

Крест установили возле пятого корпуса. Фото: группа ВК Подслушано ПГНИУ

- Мероприятие будет очень камерным, придут те, кто захочет почтить память погибших при стрельбе в пермском университете, - рассказали в ПГНИУ.

На днях в пермском университете возле пятого корпуса установили православный крест в память о жертвах страшной трагедии, случившейся в Перми 20 сентября 2021 года. В тот день, когда вооруженный первокурсник пришел в ПГНИУ и начал стрелять по людям, погибло шесть человек. Сейчас виновнику массового расстрела уже вынесли суровое наказание – пожизненное лишение свободы.

Напомним, в рамках реновации университетского кампуса на территории ПГНИУ в память о погибших появится храм-часовня. Пока же на этом месте установили крест, а 25 января его откроют и проведут памятную церемонию.

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