В ПГНИУ установят храм-часовню в память о погибших при стрельбе в 2021 году

Фото: psu.ru

На территории ПГНИУ появится храм-часовня в память о погибших в результате стрельбы, произошедшей 20 сентября 2021 года. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В рамках рабочего визита в Пермский край 23 декабря Дмитрий Чернышенко вместе с главой региона Дмитрием Махониным посетил кампус Пермского госуниверситета и возложил цветы к мемориалу в память о погибших. Кроме того, вице-премьер обсудил с ректором ПГНИУ Дмитрием Красильниковым план реновации кампуса. В него включено и строительство часовни.

Напомним, что вооруженное нападение устроил осенью прошлого года тогда еще студент-первокурсник Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек. Сейчас идет судебный процесс по делу обвиняемого в массовом убийстве. Ему грозит пожизненный срок. Приговор должны вынести 28 декабря.

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