Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае

Кадры с места смертельной аварии. Фото: скрин с видео СК России.

По факту смертельного ДТП, случившегося в Пермском крае 23 января, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».

Уголовное дело изъяли из производства отдела полиции и передали для дальнейшего расследования в региональное СУ СКР. Также проводится проверка по признакам преступления об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Расследование смертельной аварии взяли на контроль в центральном аппарате СК России.

- Информация по обстоятельствам ДТП, в результате которого погибли люди, будет представлена центральный аппарат СК России, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад об обстоятельствах произошедшего и результатах первоначальных следственных действий.

Напомним, 23 января на 169 км автодороги Кунгур – Соликамск водитель грузового автомобиля допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель», в котором находились пассажиры. В результате ДТП четыре человека погибли, еще двое получили травмы и были госпитализированы.

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