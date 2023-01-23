Четыре человека погибли в ДТП на автодороге Кунгур-Соликамск

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В понедельник, 23 января, около 15.00 на 169 километре автодороги Кунгур-Соликамск столкнулся грузовик и микроавтобус «Газель».

- По предварительной информации, водитель большегруза «Вольво» допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Газель». В ДТП погибли 4 человека, еще двое получили различные травмы, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В пресс-службе Министерства здравоохранения добавили, что в микроавтобусе «Газель» ехали 6 человек: 5 пациентов и 1 водитель. Трое пациентов и водитель скончались на месте ДТП.

Микроавтобус «Газель». Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

- Два пациента госпитализированы с места ДТП. Это мужчина 54 лет (находится в состоянии средней степени тяжести) и женщина 47 лет (находится в тяжелом состоянии), - добавили в Минздраве.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

UPD: Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень прокомментировала аварию:

- Сегодня произошла трагедия - на дороге Кунгур-Соликамск в ДТП погибли три жителя Гремячинска и водитель перевозившего их автомобиля. Приношу искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Еще двое пострадавших были госпитализированы в больницы Губахи и Чусового. Один находится в удовлетворительном состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сказала министр.

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