Кто такой самозанятый и как им стать?

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В последние годы понятие «самозанятость» всё больше набирает обороты, а те, кто ведет бизнес, все чаще начинают интересоваться этим вопросом, желая выйти из «тени» и вести свое дело честно и легально.

Так кто же такой самозанятый? Это человек, который работает «на себя» и получает вознаграждение за свою трудовую деятельность, при этом он платит налог на профессиональный доход (т.е. НПД), также более известен, как – налог самозанятых.

Кому подходит статус самозанятого?

Стать им может практически каждый: обычный гражданин или предприниматель, который ведёт предпринимательскую деятельность в России.

Самозанятые имеют свою основную работу, но также занимаются подработкой в своё свободное время.

Перечислим несколько видов деятельности:

• услуги по перевозке пассажиров (такси);

• фрилансеры (веб-дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, программисты и др.);

• мастера бьюти-индустрии (бровисты, nail-мастера, парикмахеры и др.)

• услуги по аренде квартир или помещений;

• проведение праздников и других мероприятий;

• ремонтные работы;

• реализация продукции собственного производства.

Какие есть ограничения на виды деятельности?

Вам нельзя оформить самозанятость, если вы занимаетесь:

• предпринимательской деятельностью со штатом сотрудников или с наличием работодателя;

• добычей полезных ископаемых;

• продажей алкогольных напитков, бензина и т.д, а также товары обязательных к маркировке (табак, духи, лекарства и др.)

• лицам, применяющие иные режимы налогообложения.

• перепродажей товаров.

Если вы относите себя к вышеперечисленным специалистам и не попадаете под ограничения, то добро пожаловать в «клуб» самозанятых. Плюсов для тех, кто оформит такой статус, много. Наверное, самые интересные из них заключаются в том, что не нужно заполнять отчеты и декларации, есть возможность совмещать с основной работой или учебой, не нужно создавать отдельный расчетный счет в банке, а если в текущем месяце ваше дело не принесло доход, то и налоги платить не нужно.

Получить статус самозанятого можно в приложении Сбербанк Онлайн, на это уйдет несколько минут. После регистрации самозанятой деятельности пользователь сервиса автоматически получает доступ к бесплатному пакету услуг «Свое дело», который включает в себя работу с чеками, уплату налога, цифровую карту, онлайн-календарь для записи клиентов, конструкторы сайтов и документов, а также доступ к закрытому разделу образовательной платформы «Деловая среда». Также на официальном сайте Сбера в разделе «для бизнеса» вы найдете много полезных статей на тему создания собственного бизнеса и ответы на часто задаваемые вопросы от начинающих предпринимателей.

Не бойтесь начинать что-то новое. Главное верить в себя, подходить с умом к бизнесу и тогда у вас всё получится!