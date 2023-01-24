В ходе спецоперации погиб 51-летний житель Березников

Фото: администрация Березников

В ходе специальной военной операции на Украине при выполнении воинского долга погиб 51-летний Сергей Князев. О гибели земляка сообщили в администрации Березников.

Церемония прощания с бойцом состоится 25 января в 11:00 в культурно-деловом центре города Березники по улице Льва Толстого, 50.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на спецоперации погиб Константин Шилов из Нытвенского городского округа.

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