В ходе спецоперации погиб молодой прикамец

Фото: администрация Нытвенского городского округа
В ходе спецоперации на Украине погиб Константин Шилов. Молодой человек жил в Нытвенском городском округе. Трагическую новость сообщили в местной администрации.
«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Константина Николаевича Шилова, погибшего в ходе специальной военной операции. Вечная память геройски погибшему земляку», — говорится в сообщении администрации Нытвенского городского округа.
Ранее мы сообщали, что на СВО при выполнении боевой задачи погиб Роман Симанин из Осинского городского округа. Он служил в звании рядового, выполнял обязанности наводчика мотострелкового отделения.
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