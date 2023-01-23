В ходе спецоперации погиб молодой прикамец

Фото: администрация Нытвенского городского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб Константин Шилов. Молодой человек жил в Нытвенском городском округе. Трагическую новость сообщили в местной администрации.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Константина Николаевича Шилова, погибшего в ходе специальной военной операции. Вечная память геройски погибшему земляку», — говорится в сообщении администрации Нытвенского городского округа.

Ранее мы сообщали, что на СВО при выполнении боевой задачи погиб Роман Симанин из Осинского городского округа. Он служил в звании рядового, выполнял обязанности наводчика мотострелкового отделения.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65