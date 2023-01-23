Министр здравоохранения Прикамья прокомментировала аварию с четырьмя погибшими

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

- Сегодня произошла трагедия - на дороге Кунгур-Соликамск в ДТП погибли три жителя Гремячинска и водитель перевозившего их автомобиля. Приношу искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Еще двое пострадавших были госпитализированы в больницы Губахи и Чусового. Один находится в удовлетворительном состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сказала Анастасия Крутень.

Напомним, сегодня, 23 января, около 15.00 на 169 километре автодороги Кунгур-Соликамск, водителя грузовика «Вольво» занесло, и он врезался в микроавтобус «Газель», который перевозил 5 пациентов. Трое пациентов и водитель скончались на месте ДТП, еще двух пациентов увезли в больницу.