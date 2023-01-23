В ДТП в Пермском крае погибла женщина, еще три человека пострадали

В ДТП погибла женщина, трое пострадали. Фото: Кадр видео Верхнекамье ТВ.

В Березниковском районе 23 января произошло смертельное ДТП. По информации ГИБДД по Пермскому краю, в 11.25 по автодороге Пермь-Березники в сторону Перми ехал автомобиль «Датсун». За рулем был водитель 1994 года рождения.

По предварительной информации, он не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения и врезался в «Хендай Солярис», за рулем которого был водитель 1981 года рождения.

Пассажирка «Соляриса» 1975 года рождения погибла на месте, еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

- По факту ДТП сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства произошедшего, - сообщает Госавтоинспекция. - Инспекторы рекомендуют водителям учитывать переменчивые погодные условия, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и маневров.

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