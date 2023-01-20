Министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров покидает пост

Фото: правительство Пермского края

Ушел в отставку министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. Об этом сообщил источник в правительстве. Краевое министерство он возглавлял с 2019 года.

Решение освободить Андрея Колмогорова от занимаемой должности принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По информации портала «В курсе.ру», причиной стали результаты работы и срывы сроков строительства. Речь идет о строительстве зоопарка, поликлиники в Ленинском районе, краевой психиатрической больницы, реконструкции концертного зала филармонии, Регионального центра по фигурному катанию и других объектов.

После ухода Андрея Колмогорова исполняющим обязанности министра строительства станет Артем Габдрахманов — действующий главный архитектор Пермского края.

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