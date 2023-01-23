Фото: Правительство Пермского края.

В год своего 300-летия Пермь станет местом проведения одного из самых популярных телепроектов России - состоится Летний кубок КВН. Его телевизионную версию покажет Первый канал.

В Перми пройдет игра с участием чемпионов Высшей лиги КВН прошлых лет. Перед земляками выступит чемпион 2021 года Сборная Пермского края. Среди участников и гостей фестиваля будут более сотни звезд КВН.

Меморандум о проведении в Перми Летнего кубка чемпионов Высшей лиги КВН подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор компании «АМиК» Александр Масляков.

Напомним, с 2022 года в Перми проводятся игры телевизионной Первой лиги КВН. Пермский край станет местом их проведения еще два года.

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