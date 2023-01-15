В Сочи на фестивале «КиВиН-2023» открыли выставку о пермском движении КВН

Фото: Телеграм-канал Первая Лига МС КВН.

В Сочи в эти дни проходит ежегодный Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2023». В нем участвуют около 400 команд России и ближнего зарубежья.

По информации организаторов, самые талантливые, интересные и яркие «квнщики» покажут свои лучшие шутки и номера, чтобы по итогам фестиваля «КиВиН-2023» пройти в одну из лиг КВН: официальные, центральные и телевизионные. Главная же цель каждой из команд, попасть в участников Высшей лиги КВН. Фестиваль проходит на площадках отеля «Жемчужина».

Помимо конкурсных баталий, для игроков команд и гостей фестиваля «КиВиН-2023» организуются обучающие и развлекательные мероприятия, выставки.

Интерактивная выставка «Чем будем удивлять – пермскому КВН 25 лет» представила эксклюзивные материалы о движении КВН в Пермском крае: с чего все начиналось и как стало тем, что есть сейчас.

«Мы старательно собирали материал и эксклюзивы о том, с чего все начиналось и как стало тем, что есть сейчас», - рассказывают создатели Первой лиги МС КВН в Перми «Время Первых».

Команды, желающие принять участие в телевизионной Первой лиге КВН, можно оставить свою заявку прямо на выставке в Сочи с помощью специального штрих-кода.

Обязательным условием для попадания в список участников нового сезона Первой лиги КВН является удачное выступление во втором туре сочинского фестиваля и приглашение от редакторов.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru