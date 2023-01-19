В зоне спецоперации на Украине погиб наводчик из Пермского края

Романа Симанина проводят в последний путь 20 января. Фото: Администрация Осинского городского округа/ВКонтакте.

В официальном сообществе администрации Осинского городского округа сегодня днем опубликовали пост о гибели еще одного земляка.

- С огромным сожалением сообщаем, что при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб Роман Олегович Симанин, - написано в сообщении.

Роман служил в звании рядового. В зоне спецоперации на Украине выполнял обязанности наводчика мотострелкового отделения 2-й гвардейской общевойсковой армии Центра военного округа.

- Роман Олегович, проявляя мужество и героизм, до последнего сражался против нацистов. Он отдал свою жизнь ради своей страны и соотечественников, - указано в сообществе мэрии.

Администрация и дума Осинского городского округа выразили глубокие соболезнования родным и близким Романа Симанина.

- Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей, родных и всех осинцев поможет вам перенести тяжесть невосполнимой утраты, - написано в посте.

В последний путь бойца проводят 20 января. Гражданская панихида назначена на 11.30. Она пройдет в «Осинском центре культуры и досуга» (г. Оса, ул. М. Горького, 71).

Светлая память!

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