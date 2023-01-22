На севере Пермского края прошел ледяной дождь

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края» рассказал, что ледяной дождь на севере Пермского края, о котором он предупреждал несколько дней назад, все-таки состоялся.

- Правда, был совсем слабым - вчера вечером и в ночь на субботу выпало не более 1 миллиметра, диаметр гололеда не превышал 3 миллиметра, - говорит Шихов. - А в целом характер погоды в последние дни напоминает конец февраля - начало марта, из-за мощного движения средиземноморского тепла по высотам, которая сопровождается влиянием антициклона у земли и существенным выхолаживанием в низинах.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В пермском зоопарке рассказали, как тренируют белых медведей

Милку и Сэрику научили открывать пасть для осмотра, сидеть, ложиться и давать лапу (Подробнее...)