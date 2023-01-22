В Перми таксист сбил пешехода на «зебре»

Фото: скриншот видео

Утром 20 января возле остановки «Беляева» таксист сбил пешехода. Об этом «Комсомолке» рассказал водитель, ставший очевидцем произошедшего.

- Перед пешеходным переходом я стал тормозить, а с левой стороны таксист на белой Kia набирал скорость, - рассказывает водитель, ставший очевидцем ДТП. - Я увидел это в боковое зеркало и стал ему сигналить, так как пешеходы уже начали переходить дорогу, но он все же сбил мужчину. От удара бедолага отлетел на несколько метров.

По словам очевидца, пострадавшему мужчине на вид около 30-35 лет. После столкновения таксист подбежал к нему, о чем-то поговорил, а потом посадил в машину, и они поехали в сторону улицы Свиязева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пермяк, угробивший в ДТП 25-летнюю девушку, сам разбился в жуткой аварии

На днях у него должен был состояться суд (Подробнее...)