Пермяк, угробивший в ДТП 25-летнюю девушку, сам разбился в жуткой аварии

ДТП произошло утром 18 января на подъезде к Ижевску. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии/ВКонтакте

18 января около 07:30 на подъезде к Ижевску от трассы «М-7 Волга» 35-летний водитель «Toyota Land Cruiser» пошел на обгон, выехал на «встречку» и врезался в грузовик «Volvo». Удар был такой силы, что серьезные повреждения получила даже кабина грузовика, а от внедорожника осталась буквально половина. От полученных травм водитель «Крузака» погиб на месте, а его пассажира с серьезными травмами увезли в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии/ВКонтакте

Как удалось выяснить «Комсомолке», пострадавшим пассажиром оказался 37-летний пермяк Евгений, который год назад сперва гнался за автомобилем супружеской пары, пока его пассажир, высунувшись из окна, пытался разрубить машину супругов самурайским мечом, а после устроил смертельную аварию, где погибла 25-летняя Наталья Ежова. Мы подробно писали об этом безумном случае, а также и о том, что сговор между водителем и самураем следователи не нашли, подробности читайте в нашем материале.

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23 января у Евгения должно было состояться первое заседание по делу о смертельном ДТП. Но 20 января мужу погибшей девушки Кириллу и его адвокату позвонили из суда и сообщили, что заседание переносится на неопределенный срок, так как Евгений попал в аварию.

- Я подумал, что этот Евгений мутит воду, чтобы уйти от ответственности, - говорит Кирилл. - Стал искать в интернете ДТП и оказалась, что он действительно попал в серьезную аварию. Не хочу показаться циничным, но, думаю, это судьба заставила его расплатиться за совершенное. Он ведь даже не раскаялся, никому извинений не принес за смерть Натальи.

Сейчас Евгений лежит в можгинской районной больнице, в отделении реанимации. По информации на вечер 20 января, его состояние медики оценивали как крайне тяжелое.

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