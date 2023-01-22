Фото: Кунгурская ледяная пещера/ВКонтакте

В Кунгурской ледяной пещере в гроте «Полярный» на экскурсионной тропе выросли ледяные иголки. Сотрудники пещеры рассказали, что последний раз их наблюдали в 2009 году и чтобы полюбоваться на столь редкое явление, нужно было «ползти» в закрытую часть грота. Сейчас их можно увидеть на любой экскурсии.

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