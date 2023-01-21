В самолете, летевшем из Перми в Гоа, взрывное устройство не обнаружили

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Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Перми в Индию, прошел проверку в аэропорту Термез в Узбекистане. Как сообщили в авиакомпании, никаких взрывчатых веществ там не оказалось.

- Воздушное судно, багаж и ручная кладь были тщательно досмотрены службой безопасности аэропорта согласно установленным процедурам, опасных веществ или устройств не обнаружено, - заявили в AZUR air.

Напомним, сегодня ночью самолет, вылетевший из Перми в индийский штат Гоа, совершил вынужденную посадку в Узбекистане. Причиной стало сообщение, пришедшее на электроную почту директору индийского аэропорта. В нем говорилось, что в аккумуляторном отсеке ноутбука одного из пассажиров находится взрывное устройство.

После этого самолету запретили войти в воздушное пространство Индии. Пришлось приземляться в Узбекистане.

- Нас посадили в 3:50 утра. Собрали мобильные телефоны у бортпроводников. Самолет был оцеплен солдатами и спецтехникой. Отвезли в здание аэропорта, тут оно буквально в 500 метрах. Оно не отапливается, холодно, - рассказал подписчик одного из телеграм-каналаов.

После проверки, не обнаружившей никаких бомб, самолет сможет продолжить полет в 17 часов по московскому времени

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