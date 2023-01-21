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Происшествия21 января 2023 6:00

Самолет, летевший из Перми в Гоа, совершил вынужденную посадку после сообщения о минировании

Лайнер приземлился в Узбекистане
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Самолет авиакомпании Azur Air.

Самолет авиакомпании Azur Air.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чартерный рейс Azur Air, вылетевший ночью на 21 января из Перми в Гоа, совершил вынужденную посадку после сообщения о том, что на борту самолета заложена бомба. Это сообщение пришло на электронную почту директора индийского аэропорта Даболим

Как сообщило агентство Ani со ссылкой на источники в индийском аэропорту, лайнер, на борту которого находились 238 пассажиров, в том числе два младенца, и 7 членов экипажа, из соображений безопасности был перенаправлен в Узбекистан.

Рейс AZV2463 должен был прибыть в аэропорт Даболим в Гоа в 4.15.

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