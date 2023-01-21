Пермские художники покажут «Мечты большого города»

Картина Вячеслава Петряева "Рождественский фонарь".

25 января в Центральном выставочном зале (Комсомольский проспект, 10) откроется выставка «Мечты большого города» (0+). В ней примут участие более 60 пермских художников. Их работы показывают Пермь в разных видах: и как исторический город, и как современный яркий мегаполис.

- Для кого-то город — это яркая архитектура, место скопления заводов, промышленный центр, неповторимая природа окружающего ландшафта или тихий дворик в историческом районе, для других – это прежде всего люди, «переживание себя» в этом городе, это личная судьба, связанная с историей города и страны, это взаимодействие человека и мира, мечты и реальности,- рассказывают организаторы выставки.

Выставка продлится до 18 февраля.

Стоимость билетов: 300 рублей, льготный - 100рублей, для школьников – 100 рублей.

Кстати, недавно мы сообщали о том, что в Пермском крае ь в забытой Богом деревне Красильниково школьница сфотографировала 3-метрового призрака. О своей встрече с неизвестным девочка рассказала корреспонденту «Комсомолки».

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