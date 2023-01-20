Сбер стал ключевым кредитором в концессионных проектах по созданию дополнительных мест в школах Прикамья

Фото: Сбер

При участии Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и министра просвещения России Сергея Кравцова, присоединившегося в режиме видеоконференции, прошла оценка готовности к открытию нового корпуса Техно-школы им. В. Савиных в микрорайоне Новые Ляды. Это одно из крупнейших общеобразовательных учреждений Прикамья площадью 19 тыс. кв. метров. Здесь смогут учиться более тысячи учеников.

Напомним, здание школы построено в рамках нацпроекта "Образование" с привлечением вложений частных инвесторов за рекордные 11 месяцев. Объект введен в эксплуатацию в конце 2022 года. Отметим, это одна из первых школ в России и первая в регионе, построенная в рамках федеральной госпрограммы "Развитие образования" нацпроекта "Образование" за счет средств государства и вложений частных инвесторов. Сейчас продолжается процесс ее лицензирования. После этого ребята приступят к занятиям в новом здании.

Четырехэтажное здание оснащено двумя спортивными и актовым залами, столовой на 525 мест. В школе обустроены музей и библиотека. Помимо этого, на территории учреждения появился большой стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, пространства для занятий воркаутом и активного отдыха. Для маломобильных учеников оборудованы подъемники и четыре лифта.

Ключевым кредитором в концессионных проектах по созданию дополнительных мест в общеобразовательных школах выступает Сбер.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Мы заинтересованы в поддержке инициатив власти и бизнеса, направленных на развитие региона. На днях оценили готовность к сдаче первой школы, профинансированную Сбербанком в рамках концессионного соглашения. Мы считаем, что использование этого механизма позволяет реализовывать социально значимые проекты. Сбер готов оказывать поддержку в структурировании, сопровождении и финансировании инвестиционных проектов с применением концессионных моделей".

В дальнейшем в рамках концессий Сбер профинансирует строительство еще 7 школ в Перми.