На время Крещенский купаний в Перми изменится движение транспорта

Пермяков призывают окунаться только в специально оборудованных купелях. Фото: Иван Макеев

В районе Богоявленного мужского монастыря во время крещенских купаний изменится движение транспорта. В первую очередь это нужно для обеспечения безопасности дорожного движения, пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Так, с 9 часов вечера 18 января и до 4 утра 19-го будет одностороннее движение по следующим улицам Мотовилихи: улица Верхнекурьинская на участке и в направлении от 4-й Линии до 2-й Линии; улица 4-я Линия на участке и в направлении от Верхнекурьинской до дома по улице 2-я Линия, 39; внутриквартальный проезд от дома по улице 2-я Линия, 39 до улицы 4-я Линия.

Кроме того, на 4-й Линии будут дежурить экипажи ДПС.

В мэрии также напомнили, что в этом году православные верующие пермяки смогут окунуться в священные воды в трех официально открытых купелях: в Свердловском районе - на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря (ул. Пристанционная, 38); в Мотовилихинском - около Пермского Богоявленского мужского монастыря (Верхняя Курья, на улице 1-я Линия, 53) и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырем. Только в этих местах обустроили безопасный сход в воду и будут дежурить работники аварийно-спасательных формирований.

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