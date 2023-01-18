Пермские врачи рассказали, кому нельзя купаться в проруби в Крещение

Чтобы купаться в проруби, нужно богатырское здоровье. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Окунаться в ледяную воду в праздник Крещения Господня для жителей Пермского края – это традиция. В ночь с 18 на 19 января на водных объектах региона будет организовано более 50 купелей.

Многие приходят к освященной проруби целыми семьями, но окунаться в такую воду врачи рекомендуют далеко не всем. В пермском Роспотребнадзоре рассказали, кому в крещенских прорубях купаться категорически не стоит, и как подготовиться тем, кто все же решится заходить в ледяную воду.

Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям, с заболеваниями сердечно - сосудистой системы

с заболеваниями центральной и периферической нервной системы

с болезнями дыхательных путей

с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,

с заболеваниями мочеполовой системы

с воспалительными заболеваниями носоглотки,

с эндокринными заболеваниями.

Алкогольные напитки перед купанием употреблять категорически запрещено.

Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

В Прикамье будут организованы официальные купели для окунания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почему купание в проруби опасно для детей?

Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки (в силу возрастных физиологических особенностей) не способен защитить детский организм от переохлаждения.

Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:

1. Перед входом в прорубь нужно разогреть кожу (растереть, размяться), побыть на воздухе.

2. Не следует нырять вперед головой - это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.

3. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.

4. Выходя из купели держитесь за поручни или попросите помочь вам выйти окружающих

5. Сразу после купания насухо вытирайтесь полотенцем и наденьте теплую одежду.

6. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение.

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