Пермские врачи рассказали, кому нельзя купаться в проруби в Крещение

Чтобы купаться в проруби, нужно богатырское здоровье.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Окунаться в ледяную воду в праздник Крещения Господня для жителей Пермского края – это традиция. В ночь с 18 на 19 января на водных объектах региона будет организовано более 50 купелей.
Многие приходят к освященной проруби целыми семьями, но окунаться в такую воду врачи рекомендуют далеко не всем. В пермском Роспотребнадзоре рассказали, кому в крещенских прорубях купаться категорически не стоит, и как подготовиться тем, кто все же решится заходить в ледяную воду.
Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям, с заболеваниями сердечно - сосудистой системы
с заболеваниями центральной и периферической нервной системы
с болезнями дыхательных путей
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
с заболеваниями мочеполовой системы
с воспалительными заболеваниями носоглотки,
с эндокринными заболеваниями.
Алкогольные напитки перед купанием употреблять категорически запрещено.
Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.
В Прикамье будут организованы официальные купели для окунания.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Почему купание в проруби опасно для детей?
Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки (в силу возрастных физиологических особенностей) не способен защитить детский организм от переохлаждения.
Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:
1. Перед входом в прорубь нужно разогреть кожу (растереть, размяться), побыть на воздухе.
2. Не следует нырять вперед головой - это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.
3. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.
4. Выходя из купели держитесь за поручни или попросите помочь вам выйти окружающих
5. Сразу после купания насухо вытирайтесь полотенцем и наденьте теплую одежду.
6. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение.
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