За прошедшие сутки ковидом заболели еще 115 жителей Пермского края

Среди новых заболевших много жителей Перми и Пермского округа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Судя по статистике Пермской подстанции скорой помощи, ковид сдал лидирующие позиции ОРВИ и гриппу. Тем не менее, пермяки продолжают болеть новой коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки, по данным Управления Роспотребнадзора Пермского края, подтверждено 115 новых случаев. Из них 35 больных в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Кстати, наибольшее количество заболевших выявили в Перми и в Пермском округе.
Общее же число инфицированных в регионе достигло цифры в 456 859 человек. С начала пандемии ковид стал причиной смерти 9 196 жителей.
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