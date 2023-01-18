За прошедшие сутки ковидом заболели еще 115 жителей Пермского края

Среди новых заболевших много жителей Перми и Пермского округа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судя по статистике Пермской подстанции скорой помощи, ковид сдал лидирующие позиции ОРВИ и гриппу. Тем не менее, пермяки продолжают болеть новой коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки, по данным Управления Роспотребнадзора Пермского края, подтверждено 115 новых случаев. Из них 35 больных в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Кстати, наибольшее количество заболевших выявили в Перми и в Пермском округе.

Общее же число инфицированных в регионе достигло цифры в 456 859 человек. С начала пандемии ковид стал причиной смерти 9 196 жителей.

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