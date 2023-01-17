В 2022 году врачи скорой выезжали к пермякам более 453 тысяч раз

В 2022 году ОРВИ пермяки болели чаще, чем ковидом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врачи Пермской скорой медпомощи в прошлом году приезжали на помощь к пермякам более 453,5 тысяч раз. Из них более 70 тысяч вызовов были экстренными. При этом 41,1 тысяч оказались безрезультатными. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на данные пресс-службы Пермской станции скорой помощи. Там также уточнили, что среднее время ожидания медиков на экстренные вызовы составило 17,04 минуты, а на дорожно-транспортные происшествия – 12,24 минуты.

Кстати, число обращений пациентов с симптомами ковида и сопутствующей пневмонией снизилось на 55%. Если в 2021-м их было 48 115, то в 2022-м уже 21 730. А вот ОРВИ, согласно статистике медиков, пермяки стали болеть чаще, чем в 2021-м, – 76 264 заболевших (рост на 5%).

Напомним, в настоящее время бригады Пермской станции скорой помощи обслуживают Пермь, а также Пермский, Добрянский, Краснокамский и Ильинский округа.

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