В Пермском крае простятся с погибшим в ходе спецоперации 19-летним сапером

Фото: администрация Сивинского муниципального округа

В ходе специальной военной операции погиб сапер инженерно-саперного отделения инженерно-саперного батальона рядовой Дмитрий Ужегов. Ему было всего 19 лет.

Как сообщили в администрации Сивинского муниципального округа, церемония прощания с бойцом состоится 19 января в 13:00 в МБОУ «Екатерининская СОШ» в его родном селе Серьгино.

Дмитрий Ужегов погиб 27 ноября в населенном пункте Ольгинка в ДНР из-за ранения, полученного при выполнении боевого задания.

Ранее «КП-Пермь» поговорила с близкими друзьями Дмитрия Ужегова. Они рассказали, что молодой человек «всегда был веселый, энергичный, оптимистичный, мог поддержать любой разговор и не давал грустить, готов был прийти на помощь в трудную минуту».

Близкие рассказали, что Дмитрий Ужегов проходил срочную службу и, отслужив 8 месяцев, подписал контракт. После этого его отправили в зону СВО.

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